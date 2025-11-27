Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl aus Pkw, Treibstoffdiebstahl

Wallhausen: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch gegen 14 Uhr soll im Lindberghweg ein Unbekannter dabei beobachtet worden sein, wie er versuchte verschiedene Fahrzeug zu öffnen. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann mit dunkelgrauen Haaren mit Haarkranz, Bart und einer Größe von ca. 170 cm gehandelt haben. Er soll eine blaue Hose und einen blauen Mantel mit Kapuze mit braunen Fellrand getragen haben. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ, weshalb die Polizei nun um Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 07955 454 bittet.

Satteldorf: Diebstahl von Treibstoff

Am Donnertag zwischen 0:30 Uhr und 1:00 Uhr soll es an der A6 auf dem Parkplatz Bronnholzheim in Fahrtrichtung Heilbronn dazu gekommen sein, dass Unbekannte aus einem verschlossenen Tank eines Sattelzugs mehrere Liter Treibstoff entwendeten. Hinweise zu den Dieben nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg unter der Rufnummer 07904 9426-0 entgegen.

