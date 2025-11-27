POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Baucontainer
Aalen (ots)
Bobfingen: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugen gesucht
Zwischen Mittwochmorgen, 06:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, wurde ein Baucontainer, der auf einem Parkplatz in der Badgasse abgestellt war, gewaltsam geöffnet. Es wurden zwei Flex Schneidegeräte, ein Stampfer und ein Cobra Presslufthammer entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Schwere und Größe der entwendeten Gegenstände wird davon ausgegangen, dass mindestens zwei Diebe am Werk waren. Der Polizeiposten Bopfingen bittet Zeugen, denen in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 07362 96020 zu melden.
