Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Baucontainer

Aalen (ots)

Bobfingen: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochmorgen, 06:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, wurde ein Baucontainer, der auf einem Parkplatz in der Badgasse abgestellt war, gewaltsam geöffnet. Es wurden zwei Flex Schneidegeräte, ein Stampfer und ein Cobra Presslufthammer entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Schwere und Größe der entwendeten Gegenstände wird davon ausgegangen, dass mindestens zwei Diebe am Werk waren. Der Polizeiposten Bopfingen bittet Zeugen, denen in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 07362 96020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

