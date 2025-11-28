PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gegen Baum geprallt - Baumstamm gegen Windschutzscheibe

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 19:15 Uhr, in der Schulze-Delitzsch-Straße einen dort geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Baum geprallt

Am Donnerstag um 20:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Lenkerin eines VW die Konrad-Zuse-Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Aufgrund des Anpralls brach an dem Baum die Krone ab und stürzte auf ein darunter parkenden Skoda. Die 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen scher verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Ellwangen: Baumstamm gegen Windschutzscheibe

Auf der Kreisstraße 3234 zwischen dem Schönbergerhof und Zumholz lud am Donnerstag um 7:15 Uhr ein 37-Jähriger einen Baumstamm auf seinen LKW auf. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat die entgegengesetzte Richtung. Hierbei stieß das Ende des Baumstamms gegen die Windschutzscheibe des Seat und beschädigte diese. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Baucontainer

    Aalen (ots) - Bobfingen: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugen gesucht Zwischen Mittwochmorgen, 06:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, wurde ein Baucontainer, der auf einem Parkplatz in der Badgasse abgestellt war, gewaltsam geöffnet. Es wurden zwei Flex Schneidegeräte, ein Stampfer und ein Cobra Presslufthammer entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Schwere und Größe ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:14

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl aus Pkw, Treibstoffdiebstahl

    Aalen (ots) - Wallhausen: Versuchter Diebstahl aus Pkw Am Mittwoch gegen 14 Uhr soll im Lindberghweg ein Unbekannter dabei beobachtet worden sein, wie er versuchte verschiedene Fahrzeug zu öffnen. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann mit dunkelgrauen Haaren mit Haarkranz, Bart und einer Größe von ca. 170 cm gehandelt haben. Er soll eine blaue Hose und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren