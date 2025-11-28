Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Gegen Baum geprallt - Baumstamm gegen Windschutzscheibe

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 19:15 Uhr, in der Schulze-Delitzsch-Straße einen dort geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Baum geprallt

Am Donnerstag um 20:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Lenkerin eines VW die Konrad-Zuse-Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Aufgrund des Anpralls brach an dem Baum die Krone ab und stürzte auf ein darunter parkenden Skoda. Die 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen scher verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Ellwangen: Baumstamm gegen Windschutzscheibe

Auf der Kreisstraße 3234 zwischen dem Schönbergerhof und Zumholz lud am Donnerstag um 7:15 Uhr ein 37-Jähriger einen Baumstamm auf seinen LKW auf. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat die entgegengesetzte Richtung. Hierbei stieß das Ende des Baumstamms gegen die Windschutzscheibe des Seat und beschädigte diese. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell