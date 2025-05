Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung/ Finanzkontrolle Schwarzarbeit realisiert Durchsuchungsmaßnahme in Görlitz

Das Hauptzollamt Dresden führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz ein Ermittlungsverfahren gegen den Inhaber eines asiatischen Restaurants in Görlitz. Dem 57- jährigen Beschuldigten als verantwortlich Handelnden wird zur Last gelegt, Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut zu haben, Ausländer ohne erforderlichen Aufenthaltstitel beschäftigt sowie Beihilfe zum illegalen Aufenthalt geleistet zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass mindestens seit 2023 mehrfach nicht angemeldete Arbeitskräfte zum Einsatz kamen.

Auf der Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Bautzen durchsuchte der Zoll am Abend des 23. Mai 2025 die Wohn- und Geschäftsräume des Beschuldigten. Im Ergebnis der Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial, u.a. Geschäftsunterlagen und elektronische Daten, gesichert werden.

An dem Einsatz waren über 20 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden beteiligt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und des Hauptzollamtes Dresden dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

