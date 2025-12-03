Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Bad Fredeburg

Schmallenberg (ots)

Ladendiebe entwenden Einkaufswagen voller Kaffee.

Am gestrigen Abend kam es um 20:50 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Straße Wehrscheid in Schmallenberg-Bad Fredeburg zu einem Ladendiebstahl. Zwei männliche Täter entwendeten hierbei einen voll befüllten Einkaufswagen mit Kaffee, indem einer der Männer eine Angestellte ablenkte. Mehrere Zeugen nahmen zwei verdächtige Fahrzeuge im Umfeld des Ladens wahr. Im Rahmen der Fahndung konnte eins der beiden Fahrzeuge - ein blauer Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen - in Gleidorf angehalten werden. Darin befanden sich diverse Lebensmittel in nicht haushaltsüblicher Menge. Die Lebensmittel (Pistazien, Walnüssen, Schokolade und Cashews) im Auto konnten aber nicht dem Lebensmittelmarkt in Bad Fredeburg zugeordnet werden. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich um Diebesgut aus einer anderen Straftat handelt. Der Mercedes wurde mitsamt der Lebensmittel sichergestellt. Der Fahrer, ein 21-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde zunächst vorläufig festgenommen. Weil die Ladung in dem Mercedes zunächst mit keiner Straftat in Verbindung gebracht werden konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Es ist möglich, dass die Täter aus dem Fredeburger Supermarkt ihre Beute in einen weißen Mercedes Sprinter auf einem angrenzenden Parkplatz geladen haben. Das ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Identität des Mannes, der die Angestellte des Lebensmittelmarktes ablenkte, ist bislang unbekannt. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- Groß

- Blaue Augen

- Kurze Haare

- Kurze Bart

- Osteuropäischer Phänotyp

- Schwarze Kappe

- Sprach lediglich gebrochenes Englisch

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell