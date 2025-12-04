PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Meschede

Meschede (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:56 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein kommunales Trinkwasserversorgungsunternehmen in der Straße Auf´m Brinke in Meschede. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Zaunelement Zutritt zu dem Gelände des Unternehmens. Der oder die Täter schlugen anschließend die Scheibe eines auf dem Gelände befindlichen Firmenfahrzeugs ein. Weiterhin verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Diebesgut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

