Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnmobil in Alt-Arnsberg entwendet

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 03.12.2025 um 16:00 Uhr bis zum 04.12.2025 um 07:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück an der Straße Austfeld in der Nähe der Sunderner Straße geparkt. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um einen 3,5-Tonner der Marke Fiat / Karmann. An dem Wohnmobil war das amtliche Kennzeichen HSK-ML156 angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 0291-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell