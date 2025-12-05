Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Weiterer Kontrolltag der Polizei im HSK gegen Einbruchskriminalität

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Mittwoch, den 03.12.2025, hat die Kreispolizeibehörde HSK erneut gezielte Kontrollen durchgeführt, um die Einbruchskriminalität im Kreis zu bekämpfen. Auch zivile Polizisten waren dabei im Einsatz. Die Beamten überprüften zahlreiche Fahrzeuge und Personen. Eine Festnahme erfolgte aufgrund eines Haftbefehls. Insgesamt kontrollierten die Polizisten 65 Fahrzeuge. Dabei stellten sie elf Ordnungswidrigkeiten fest und ahndeten fünf Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen eines Verkehrsverstoßes. Neben den gezielten Kontrolltagen führt die Polizei im HSK auch regelmäßig und flächendeckend Kontrollen durch, um Einbruchskriminalität und andere Straftaten zu verhindern. In Reaktion auf die jüngsten Vorfälle am Neheimer Markt verstärkte die Polizei HSK auch im Rahmen des Kontrolltages dort ihre Präsenz. "Auch wenn die Fallzahlen in Neheim keine objektive Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit darstellen, liegt uns das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung am Herzen", äußert sich Deniz Özkan als Leiter der Kriminalpolizei. "Vor diesem Hintergrund sind solche Präsenzmaßnahmen nicht nur auf spezielle Kontrolltage begrenzt, sondern werden in den täglichen Streifendienst integriert." Die Polizei im HSK beobachtet die Entwicklungen rund um den Neheimer Markt sehr genau. "Die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität", ergänzt Kriminalrat Özkan. "Daher liegt der Fokus darauf, Straftaten zu verhindern und konsequent zu ahnden". Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei zu informieren. Denn im Ergebnis appelliert Deniz Özkan: "Nur gemeinsam und mit Hilfe der Bevölkerung kann die Polizei für ein sicheres Umfeld sorgen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell