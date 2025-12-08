Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis informiert über die am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Einbrüche und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Arnsberg

Einbruch in Einfamilienhaus in Herdringen Am 06.12.2025 brachen gegen 19 Uhr bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Arns Heide ein. Um auf das Grundstück zu gelangen, schnitten sie einen Gartenzaun auf. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt in das Haus. Darin durchwühlten sie mehrere Zimmer. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Einbruchsserie in Breitenbruch

Am 05.12.2025 zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter, in Breitenbruch in sechs Gartenlauben und Garagen Beute zu machen. Aus zwei weiteren Gartenlauben entwendeten sie Arbeitsgeräte und Fahrräder. Videoaufzeichnungen und von den Tätern hinterlassene Spuren lassen erkennen, dass drei maskierte, bislang unbekannte Täter in Breitenbruch verschiedene Grundstücke betraten. Die Täter schauten in Garagen oder in Gartenlauben und brachen diese zum Teil auf. Auf den Videoaufzeichnungen ist erkennbar, dass die Täter Brecheisen und Schraubenzieher mitführten. Betroffenen waren die Straßen Breitenbrucher Straße, Zum Scharfenberg und Zum Windstich. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Olsberg

Versuchter Einbruch in Ferienhaus in Elleringhausen Im Zeitraum vom 23.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 06.12.2025 um 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Ferienhaus An der Schogge in Elleringhausen einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, mehrere Scheiben einzuschlagen. Weil die Fenster sehr stark einbruchhemmende Eigenschaften aufwiesen, misslang der Versuch. Die Täter konnten das Gebäude nicht betreten, es blieb bei Sachschäden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Sundern

Versuchter Firmeneinbruch in Amecke Am 08.12.2025 um 01:29 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiwache Sundern an einer Firma in der Illingheimer Straße einen optischen Einbruchalarm. Die Polizisten stellten ein etwa 50 cm großes Loch in der Außenwand eines Lagergebäudes fest, das zu der Firma gehört. In der Firma und in der näheren Umgebung konnte niemand mehr angetroffen werden. Der oder die Täter waren bereits geflüchtet, hinterließen aber Spuren und eine Jacke. Entwendet wurde nichts.

Batterien aus Baustellen-Ampel in Stockum entwendet Im Zeitraum vom 06.12.2025 um 19:00 Uhr bis zum 07.12.2025 um 11:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Akkus aus einer Baustellen-Ampel. Die Baustelle befindet sich auf der Stockumer Straße. Der oder die Täter brachen den Batteriekasten an der Ampel auf, die den Verkehr in Richtung Dörnholthausen kommend regelt. Die Ampelanlage funktionierte darum nicht mehr.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter 02933-90200 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell