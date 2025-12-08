PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

Sundern (ots)

Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Am Freitag, den 05.12.2025, um 07:25 Uhr, kam es in der Straße In der Flamke (L685) in Sundern zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 26-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr zum Unfallzeitpunkt die L685 aus Arnsberg kommend in Fahrtrichtung Sundern. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 29-jährigen Frau aus Sundern, die ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß kam das Auto des 26-jährigen Arnsbergers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau aus Sundern wurde leicht und der Mann aus Arnsberg schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
