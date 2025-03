Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohngebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (27.03.2025) und Samstag (29.03.2025) in Gebäude an der Mannspergerstraße und der Leibnizstraße eingebrochen. An der Gustav-Siegle-Straße sind die Täter gescheitert. Die Einbrecher hebelten zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr und Freitag, 19.00 Uhr an der Mannspergerstraße eine Kellertür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nachdem sie dort nichts erbeuteten, versuchten sie erfolglos, die Tür zu einem Büro aufzuhebeln. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Damenrad, welches sie zuvor aus einem unverschlossenen Schuppen gestohlen hatten. An der Leibnizstraße hebelten Unbekannte am Freitag (28.03.2025) oder Samstag eine Terrassentür auf, nachdem sie zuvor vergebens versucht hatten, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Im Haus durchsuchten sie die Räume und flüchteten unerkannt. Was sie erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Gustav-Siegle-Straße sind die Einbrecher beim Versuch gescheitert, am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei drei Tatverdächtige. Einer trug eine dunkle Jacke, einen hellen Pullover sowie dunkle Sneakers mit weißer Sohle. Vom zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkle Kleidung trug. Der dritte hatte einen grauen Kapuzenpullover, dunkle Kleidung sowie dunkle Sneakers mit heller Sohle an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell