Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lebensmitteldiscounter Im Ohl

Arnsberg (ots)

Am 08.12.2025 brachen bislang unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr in einen Lebensmitteldiscounter in Neheim Im Ohl ein. Der oder die Täter hebelten ein Außenfenster auf, um Zutritt zu den Büroräumen der Filiale zu erlangen. Dort wurden mehrere Spinde und ein Schrank aufgebrochen. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung, nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Beute. Möglicherweise stehen zwei niederländisch sprechende Männer in Zusammenhang mit der Tat. Die beiden Männer fielen zuvor im Laden auf. Einer der Männer hatte eine Glatze. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

