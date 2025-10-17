PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße
Bandendiebstahl

Coesfeld (ots)

Drei bislang unbekannte Täter entwendeten am 16.10.2025, gegen 18.00 Uhr, drei Einkaufstaschen mit Lebensmittel gefüllt aus einem Verbrauchermarkt (Aldi) an der Münsterstraße in Dülmen. Einer der Täter positionierte sich vor der Eingangstür, sodass die anderen Täter schnell das Ladenlokal durch den Eingang verlassen konnten.

Anschließend flüchteten die Täter in einem dunkel blauen BMW mit einem ausländischen Kennzeichen (laut Zeugen französisch).

Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht angegeben werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

