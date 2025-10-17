Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Grabenkamp

Einbruch in Verbrauchermarkt "Netto"

Coesfeld (ots)

Die Schiebtüren (Haupteingang) des Netto Marktes in Nordkirchen hebelten unbekannte Täter am Freitag (17.10.), gegen 03:40 Uhr, auf und gelangten somit in die Verkaufsräumlichkeiten des Marktes.

Die Täter leerten die im Kassenbereich befindlichen Regale mit den Tabakwaren in bislang unbekannter Anzahl.

Anschließend flüchteten diese unerkannt vom Ort des Geschehens.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort.

Wenn Sie zur der tatrelevanten Uhrzeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer: 02591-7930

