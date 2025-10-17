PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Grabenkamp
Einbruch in Verbrauchermarkt "Netto"

Coesfeld (ots)

Die Schiebtüren (Haupteingang) des Netto Marktes in Nordkirchen hebelten unbekannte Täter am Freitag (17.10.), gegen 03:40 Uhr, auf und gelangten somit in die Verkaufsräumlichkeiten des Marktes.

Die Täter leerten die im Kassenbereich befindlichen Regale mit den Tabakwaren in bislang unbekannter Anzahl.

Anschließend flüchteten diese unerkannt vom Ort des Geschehens.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort.

Wenn Sie zur der tatrelevanten Uhrzeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer: 02591-7930

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:22

    POL-COE: Ascheberg, Herbern, An der Vogelrute / Täter entwenden Arbeitsmaterial aus Rohbau

    Coesfeld (ots) - In Ascheberg, Herbern drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 15.10.2025, 16.00 Uhr bis 16.10.2025, 09.30 Uhr in einen Rohbau auf der Straße "An der Vogelrute" ein. Hierzu beschädigten sie eine Folie und schraubten einen Tür los. Sie entwendeten Arbeitsmaterial in einem niedrigen vierstelligen Wert. Hinweise bitte an die Polizei in ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:56

    POL-COE: Dülmen, Nonnenwall / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses hebelten unbekannte Täter am Donnerstag (16.10), gegen 05.40 Uhr, auf und gelangten ins Haus. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Schmuck von nicht unerheblichen Wert. Anschließend flüchteten diese vom Ort des Geschehens. Die Kriminalpolizei wurde zwecks Spurensicherung hinzugezogen. Falls Sie Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren