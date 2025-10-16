Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nonnenwall

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses hebelten unbekannte Täter am Donnerstag (16.10), gegen 05.40 Uhr, auf und gelangten ins Haus.

Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Schmuck von nicht unerheblichen Wert.

Anschließend flüchteten diese vom Ort des Geschehens.

Die Kriminalpolizei wurde zwecks Spurensicherung hinzugezogen.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell