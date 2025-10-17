POL-COE: Ascheberg, Herbern, An der Vogelrute
Täter entwenden Arbeitsmaterial aus Rohbau
Coesfeld (ots)
In Ascheberg, Herbern drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 15.10.2025, 16.00 Uhr bis 16.10.2025, 09.30 Uhr in einen Rohbau auf der Straße "An der Vogelrute" ein. Hierzu beschädigten sie eine Folie und schraubten einen Tür los. Sie entwendeten Arbeitsmaterial in einem niedrigen vierstelligen Wert.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
