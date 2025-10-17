PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, An der Vogelrute
Täter entwenden Arbeitsmaterial aus Rohbau

Coesfeld (ots)

In Ascheberg, Herbern drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 15.10.2025, 16.00 Uhr bis 16.10.2025, 09.30 Uhr in einen Rohbau auf der Straße "An der Vogelrute" ein. Hierzu beschädigten sie eine Folie und schraubten einen Tür los. Sie entwendeten Arbeitsmaterial in einem niedrigen vierstelligen Wert.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

