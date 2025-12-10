Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kleinkraftrad am Bahnhof Hüsten entwendet

Arnsberg (ots)

Am 09.12.2025 zwischen 05:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein Roller entwendet, der auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof Hüsten geparkt war. An dem Kleinkraftrad der Marke Peugeot war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Am Fahrzeugheck hing ein schwarzer Helm. Weil das Lenkradschloss defekt war, konnte man den Roller einfach wegschieben. Später am Abend, um 18:20 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg den Hinweis, dass der Roller mit Helm in Alt-Arnsberg in der Straße Zu den Werkstätten gefunden wurde. Er lehnte auf dem Gehweg an einem Lkw. Der Helm war auch noch da. Naheliegend ist, dass ein Roller ohne Kennzeichen am Hüstener Bahnhof in den Zug geschoben wurde und am Bahnhof Arnsberg wieder ausgeladen wurde. Möglich ist auch, dass der Roller in Hüsten auf einen Anhänger aufgeladen oder in einen Transporter eingeladen wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

