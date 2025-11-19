Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Mittwoch (19.11.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eichleitnerstraße. Gegen 14:15 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Auto in der Eichleitnerstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Autofahrer, der entgegenfuhr. Durch den Zusammenstoß kollidierte der 78-Jährige mit drei weiteren Autos, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Dadurch kippte der 78-Jährige mit seinem Auto zur Seite und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Autos des 78-Jährigen und des 29-Jährigen wurden abgeschleppt. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige und dessen 39-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung. Der 78-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit. Die 39-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

