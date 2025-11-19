Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Augsburg (ots)

Monheim / B2 / FR Süden - Am Montag (17.11.2025) zwischen 10.00 und 13.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Augsburg, Donauwörth und Ansbach zusammen mit dem Gewerbeaufsichtsamt auf Höhe Rehau in Fahrtrichtung den gewerblichen Güterverkehr. Das Hauptaugenmerk lag hierbei insbesondere auf Lastkraftwagen. Einsatzkräfte unterzogen diese dabei einer ganzheitlichen Kontrolle. Neben der Überprüfung der Fahrttüchtigkeit des Fahrers, kontrollierten die Beamten auch die Lenk- und Ruhezeiten, die gefahrene Geschwindigkeit, den technischen Zustand von Fahrzeug und Anhänger sowie die mitgeführte Ladung. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte rund 24 Fahrzeuge. Es wurden mehrere Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Geschwindigkeitsüberschreitungen und nicht ausreichende Ladungssicherung festgestellt. Ein Kraftfahrer fiel hierbei besonders auf. Dieser führte einen Lastkraftwagen mit einer manipulierten Ad-Blue-Anlage. Hierbei wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben. Die Polizeibeamten erhoben im Rahmen der Kontrolle Sicherheitsleistungen und Verwarnungen in Höhe von rund 1.800 Euro.

Dillingen / FR Holzehim - Am Montag (17.11.2025) zwischen 14.00 und 17.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Dillingen und Donauwörth nach Ortsausfahrt in Dillingen den Personen- und Güterverkehr. Dabei wurden zwei Fahrer ohne die nötige Fahrerlaubnis festgestellt. Zudem wurde je eine Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt. In drei Fällen wurde der Führerschein sichergestellt. Bei Allen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahren ohne Führerschein und Einfluss unter berauschenden Mitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell