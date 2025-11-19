PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots)

Spickel - Am Dienstag (18.11.2025) war ein 54-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Friedberger Straße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 54-Jährigen, da er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 54-Jährigen, um den Alkoholwert zu bestimmen. Während der Blutentnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 54-Jährige besitzt die kroatische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

