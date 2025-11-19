Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Microsoft Mitarbeiter

Augsburg (ots)

Unbekannt - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Mannes durch einen falschen Microsoft Mitarbeiter. Der Unbekannte teilte dem Mann mit, dass sein Computer von einem Virus befallen wurde. Um dem entgegenzuwirken, müsse der Mann eine App installieren. Dies tat der Mann. Im Anschluss fuhr der Mann seinen Computer herunter und stellte später zwei unberechtigte Abbuchungen fest. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Der Mann besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf ihren Computer, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Microsoft wird niemals bei Ihnen anrufen. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten (z.B. Bankkonto- und Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten) heraus.

