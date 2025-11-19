PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einer Bedrohung durch eine 61-Jährige. Gegen 09:00 Uhr hielten sich ein 68-Jähriger und eine 62-Jährige auf einer Brücke in der Augsburger Straße auf. Dort wurden sie von der 61-Jährigen verbal bedroht bespuckt. Anschließend flüchtete die 61-Jährige. Die Polizei konnte die Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung feststellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 61-Jährige. Die 62-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 17:07

    POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (19.11.2025) versuchten ein 16-Jähriger und ein 24-Jähriger unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss mit einem E-Scooter zu fahren. Gegen 00:40 Uhr versuchte der 16-Jährige am Königsplatz einen E-Scooter zu aktiveren. Die Polizei kontrollierte ihn hierbei und stellte drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrtbeginn wurde daraufhin unterbunden. Gegen 01:10 Uhr versuchte ein ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 16:32

    POL Schwaben Nord: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München - Am Montag (17.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Autobahn A8. Gegen 11.45 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin in Richtung München unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der 37-Jährigen Autofahrerin und einem 42-Jährigen Lkw-Fahrer. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren