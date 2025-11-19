Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung
Augsburg (ots)
Pfersee - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einer Bedrohung durch eine 61-Jährige. Gegen 09:00 Uhr hielten sich ein 68-Jähriger und eine 62-Jährige auf einer Brücke in der Augsburger Straße auf. Dort wurden sie von der 61-Jährigen verbal bedroht bespuckt. Anschließend flüchtete die 61-Jährige. Die Polizei konnte die Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung feststellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 61-Jährige. Die 62-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell