Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einer Bedrohung durch eine 61-Jährige. Gegen 09:00 Uhr hielten sich ein 68-Jähriger und eine 62-Jährige auf einer Brücke in der Augsburger Straße auf. Dort wurden sie von der 61-Jährigen verbal bedroht bespuckt. Anschließend flüchtete die 61-Jährige. Die Polizei konnte die Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung feststellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 61-Jährige. Die 62-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell