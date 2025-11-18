Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München - Am Montag (17.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Autobahn A8.

Gegen 11.45 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin in Richtung München unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der 37-Jährigen Autofahrerin und einem 42-Jährigen Lkw-Fahrer. Der Lkw-Fahrer geriet dadurch, nach derzeitigen Erkenntnissen, ins Schleudern und kollidierte mit der Betongleitwand.

Hierbei kippte er auf die Seite und kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Die 37-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit und der 42-Jährige die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/323-1910 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell