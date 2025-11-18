Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (17.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Derchinger Straße Ecke Aindlinger Straße.

Gegen 06.45 Uhr fuhr ein VW-Fahrer die Aindlinger Straße stadteinwärts und wollte hierbei einen Fahrradfahrer abbiegen lassen, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Ein bislang unbekannter Kleintransporter-Fahrer, der hinter dem Auto fuhr, übersah dies offenbar und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Kleintransporter-Fahrer in Richtung Aindlinger Straße.

Die bislang unbekannte Person, war nach derzeitigen Erkenntnissen, mit einem Kleintransporter in weiß/creme unterwegs. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell