POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Freitag (14.11.2025), von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizei Donauwörth und der Polizeiinspektion Donauwörth eine Kontrollstelle in der Sallingerstraße in Donauwörth durch.

Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Donau-Ries stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Der 35-Jährige besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Außerdem stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Ladungssicherheit bei Verkehrsteilnehmern fest. Hierbei wurden unter anderem sperrige Gegenstände ungesichert im Pkw transportiert. In drei Fällen unterbanden die Einsatzkräfte die Weitefahrt.

