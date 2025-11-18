Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Fahrrads

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (15.11.2025) kam es zum Diebstahl eines Mountainbikes in der Bärenstraße.

Im Zeitraum von 19.30 Uhr und 23.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke Ghost Typ Nirvana Universal. Es entstand ein Beuteschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

