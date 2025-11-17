Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (16.11.2025) fuhr ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer in der Gögginger Straße gegen ein Verkehrszeichen. Der 43-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Gegen 17.00 Uhr stieß der 43-Jährige alleinbeteiligt gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich am Kopf. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Weder am Verkehrszeichen noch am Pedelec entstand ein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-Jährigen.

Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell