Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (16.11.2025) beschädigte ein 19-jähriger Autofahrer mehrere geparkte Autos bei einem Verkehrsunfall am Klinkerberg.

Gegen 18.00 Uhr kam der 19-Jährige mit seinem Mercedes in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit fünf geparkten Autos. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

