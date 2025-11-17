PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (16.11.2025), 13.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht im Krottenkopfweg.

Eine bislang unbekannte Person touchierte hierbei mit einem Fahrzeug einen weißen Toyota, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 22.00 Uhr bis Sonntag (16.11.2025), 11.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in einer Kleingartenanlage in der Stätzlinger Straße. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 14:20

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Freitag (14.11.2025) war in 39-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Polkstraße unterwegs. Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 39-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 14:20

    POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz an der Maria-Himmelfahrts-Kirche

    Augsburg (ots) - Aichach - Am heutigen Sonntag (16.11.2025) wurde der Polizei gegen 11 Uhr eine Bombendrohung in der Maria-Himmelfahrts-Kirche mitgeteilt. Vorsorglich wurde der Publikumsverkehr für die Dauer des Einsatzes eingestellt. Die Polizei suchte zwischenzeitlich den Bereich, unter anderem mit einem Sprengstoffhund, ab. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Die Polizei ermittelt nun die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren