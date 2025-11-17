Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (16.11.2025), 13.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht im Krottenkopfweg.

Eine bislang unbekannte Person touchierte hierbei mit einem Fahrzeug einen weißen Toyota, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

