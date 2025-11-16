Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz an der Maria-Himmelfahrts-Kirche
Augsburg (ots)
Aichach - Am heutigen Sonntag (16.11.2025) wurde der Polizei gegen 11 Uhr eine Bombendrohung in der Maria-Himmelfahrts-Kirche mitgeteilt. Vorsorglich wurde der Publikumsverkehr für die Dauer des Einsatzes eingestellt. Die Polizei suchte zwischenzeitlich den Bereich, unter anderem mit einem Sprengstoffhund, ab. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Vorfalls.
