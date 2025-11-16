PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand und Trunkenheit

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (16.11.2025) waren ein 55-Jähriger und ein 20-Jähriger alkoholisiert in der Stadionstraße unterwegs. Der 20-Jährige leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Gegen 03.00 Uhr informierten Passanten die Polizei, da der 55-jährige Mann immer wieder vom Fahrrad fiel. Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte versuchte der 20-jähriger Begleiter, der nach derzeitigen Erkenntnissen ebenfalls alkoholisiert mit dem Fahrrad fuhr, zunächst zu flüchten. Hieran hinderten ihn die Einsatzkräfte. Dabei leistete der 20-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten. Die weiteren Stunden verbrachte er dann im Polizeiarrest. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war auch der 55-Jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 55-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands und Beleidigung gegen den 20-Jährigen sowie u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 55-Jährigen. Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und der 55-Jährige die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

