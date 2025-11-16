Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (14.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Rathausplatz.

Gegen 20.15 Uhr randalierte dort nach derzeitigen Erkenntnissen ein 32-Jähriger und warf mit Glasfalschen um sich. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und einem 35-jährigen Mann. Als ein 55-jähriger Passant eingreifen wollte, war der 32-Jährige offenbar eine Falsche nach dem Mann. Dieser wurde bei der Abwehr der Flasche leicht verletzt.

Da sich der 32-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 32-Jährigen sowie wegen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen.

Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit und der 35-Jährige sowie der 55-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

