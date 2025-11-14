Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am heutigen Dienstag (14.11.2025) war ein 22-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Reeseallee unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 22-Jährigen. Die Beamten stellten während der Kontrolle drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Der Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Anschließend veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 22-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell