Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (13.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Ebnerstraße.

Gegen 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Abbiegen einen grauen BMW, der dort geparkt war. Anschließend fuhr die bislang unbekannte Person offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

