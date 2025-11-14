PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (13.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Ebnerstraße.

Gegen 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Abbiegen einen grauen BMW, der dort geparkt war. Anschließend fuhr die bislang unbekannte Person offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  14.11.2025 – 13:20

    POL Schwaben Nord: REMINDER: Verkehrsinfo

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Freitagnachmittag (14.11.2025) kann es aufgrund einer Versammlung im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Versammlungsteilnehmer sind in folgenden Bereichen unterwegs: Königsplatz - Fuggerstraße - Grottenau - Ludwigstraße - Karlstraße - Karolinenstraße - Maximilianstraße - Ulrichsplatz - Weite Gasse - Kitzenmarkt - Theodor-Heuss-Platz - Schießgrabenstraße

  13.11.2025 – 15:27

    POL Schwaben Nord: Polizeiliche Videoüberwachung am Christkindlesmarkt Augsburg

    Augsburg (ots) - Augsburg - Der Aufbau des Christkindlesmarktes hat bereits begonnen. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde das bestehende Sicherheitskonzept in enger Absprache mit der Stadt Augsburg sowie den Sicherheitspartnern weiterentwickelt. So kommt dieses Jahr ergänzend zu den bestehenden Maßnahmen eine polizeiliche Videoüberwachung zum Einsatz.

