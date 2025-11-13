Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeiliche Videoüberwachung am Christkindlesmarkt Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Der Aufbau des Christkindlesmarktes hat bereits begonnen. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde das bestehende Sicherheitskonzept in enger Absprache mit der Stadt Augsburg sowie den Sicherheitspartnern weiterentwickelt. So kommt dieses Jahr ergänzend zu den bestehenden Maßnahmen eine polizeiliche Videoüberwachung zum Einsatz.

Diese hat sich in der Vergangenheit am Plärrer sowie an den Augsburger Sommernächten bewährt und ergänzt nun erstmals das bestehende Sicherheitskonzept am Augsburger Christkindlesmarkt. Die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern hat für das PP Schwaben Nord dabei oberste Priorität. Die objektive Sicherheitslage in Augsburg ist hervorragend. Darüber hinaus ist es der nordschwäbischen Polizei ein großes Anliegen, dass sich Bürgerinnen und Bürger am Christkindlesmarkt auch sicher fühlen.

Die Videoüberwachung ist deshalb ein Bestandteil des ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes, um für ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu sorgen.

Auch in diesem Jahr ist die Polizei zusammen mit der Sicherheitswacht sowie in enger Abstimmung mit dem Ordnungsdienst der Stadt Augsburg in der Innenstadt präsent und steht als Ansprechpartner zu Verfügung. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte wird dabei unter anderem von der Einsatzhundertschaft des PP Schwaben Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die Videoüberwachung schafft u.a. ergänzend zu der polizeilichen Präsenz einen kontinuierlichen Überblick über das Besucheraufkommen, auch aus der Vogelperspektive. Potentielle Konflikt- und Gefahrensituationen können so frühzeitig erkannt und auch die Reaktionsschnelligkeit der Polizei noch weiter verbessert werden. So können sich Bürgerinnen und Bürger beim Besuch des Christkindlesmarktes noch sicherer fühlen.

Die Videoüberwachung ist mobil und wird nach Ende des Christkindlesmarktes wieder abgebaut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell