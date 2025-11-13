Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am gestrigen Mittwoch (12.11.2025) kam es zu einem Einbruch in einer Unterkunft in der Bismarckstraße.

Im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Wohnung in der Unterkunft. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell