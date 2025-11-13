Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025), 16.00 Uhr, bis Mittwoch (12.11.2025), 06.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Straße "Auf dem Kreuz".

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster der Schule. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell