Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Baustelle
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025) bis Mittwoch (12.11.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kabel aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
