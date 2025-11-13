PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Baustelle

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025) bis Mittwoch (12.11.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kabel aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

