POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (12.11.2025) fuhr ein 23-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Zusamstraße.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-Jährigen. Der Mann besitzt die litauische Staatsangehörigkeit.

