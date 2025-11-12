PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - falscher Bankmitarbeiter

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 54-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass eine Firma mehrfach versucht auf ihrem Konto unrechtmäßige Abbuchungen vorzunehmen. Um dem entgegenzuwirken, müsse die Frau eine Scheinüberweisung tätigen. Damit würden die Überweisungen an die Firma gestoppt werden.

Der unbekannte Täter brachte die Frau dazu eine Überweisung durchzuführen. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nach der Überweisung wurde die Frau stutzig und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

