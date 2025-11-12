Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Anlagebetrug

Augsburg (ots)

Augsburg - In den vergangenen Monaten betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen 49-jährigen Mann aus den Raum Augsburg.

Im August lernte der 49-Jährige eine bislang ungekannte Täterin online kennen. Die Unbekannte überredete den 49-Jährigen Geld auf Plattformen zu investieren. Der Mann überwies einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der Mann wollte sein Geld wieder zurückzahlen lassen. Dies vereitelten die Unbekannten jedoch. Sie rieten ihm mehr zu investieren.

Daraufhin bemerkte der 49-Jährige den Betrug und zeigte diesen bei der Polizei an. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Anlagebetruges.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps:

Seien Sie wachsam, wenn:

- Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird. - Ihr Konto (angeblich) hervorragende Gewinnentwicklungen darstellt. - Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren. So schützen Sie sich: - Überprüfen Sie Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. - Schicken Sie niemals Geld an Unbekannte. - Lassen Sie niemals Fernzugriff (Remote-Software) auf Ihrem Gerät zu. - Der Dienstleister ist nicht bei www.bafin.de registriert? Vorsicht!

Mehr Informationen und Tipps, wie Sie sich vor Anlagebetrug schützen, finden Sie unter: www.polizei.bayern.de/aha

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell