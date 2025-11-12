Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstagmittag (11.11.2025) kam es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Donaustraße. Eine Bewohnerin verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Bewohnerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell