Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (11.11.2025) fuhr ein 33-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Austraße.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

