Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Autos

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (11.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Auto in der Bergheimer Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Akku, der in dem Auto gelagert war, Feuer. Der Autofahrer bemerkte dies und informierte die Feuerwehr, da das Auto in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde dabei niemand.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell