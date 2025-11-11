Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Montag (10.11.2025) war ein 26-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Spielfeldstraße unterwegs.

Gegen 09.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 26-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell