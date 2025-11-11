Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (10.11.2025) war ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Langenmantelstraße unterwegs.

Gegen 07.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

