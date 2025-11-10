PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (10.11.2025) war ein 18-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Volkhartstraße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser fiel durch unsichere Fahrweise sowie einen Rotlichtverstoß auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und zudem drogentypisches Verhalten zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Für den 18-Jährigen gilt als Fahranfänger die 0,0 Promille Grenze. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

