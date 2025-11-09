Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Hochfeld - Ebenfalls am Samstag (08.11.2025), konnte eine Streife einen Mann auf einem E-Scooter liegend feststellen. Der Mann flüchtete vor einer Kontrolle, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Gegen 02.55 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Mann, der an der Kreuzung Alter Postweg/Werner-von-Siemens-Straße am Boden auf einem E-Scooter lag. Als die Polizeibeamten dem Mann zur Hilfe kommen wollten, stieg dieser auf den E-Scooter und fuhr auf dem Alter Postweg in südlicher Richtung. Anschließend bog der Mann nach rechts in die dortige Tramtrasse ein und stürzte hier in den Grünstreifen zwischen den Gleisen. Nach diesem Sturz stieg der Mann erneut auf seinen E-Scooter und fuhr auf dem dortigen Geh- und Radweg in westliche Richtung. Mehrer Aufforderungen der Polizei anzuhalten ignorierte er. Letztlich konnte der Mann auf einer Wendeplatte des ÖPNV nach einem erneuten Sturz kontrolliert werden. Es handelte sich um einen stark alkoholisierten 22-Jährigen.Er blieb trotz seiner mehrfachen Stürze unverletzt. Der 22-Jährige lehnte einen Atemalkoholtest ab, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkeinheit im Verkehr - infolge Alkohols. Der 22-Jährige hat die deutsche und ukrainische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin, dass bei Fahrten mit sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen (wie z.B. E-Scooter) die gleichen Promillegrenzen gelten, wie für Autofahrer - mit allen rechtlichen Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell