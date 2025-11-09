Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (07.11.2025) zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr wurden in der Neuhoferstraße auf Höhe der Hausnummer 4 zwei Fahrräder entwendet. Beide Geschädigte versperrten ihre Fahrräder mittels Fahrradschloss im Innenhof des Anwesens. Bei dem ersten Fahrrad handelt es sich um ein Gravel Bike der Marke Bergamont, Grandurance, Farbe Gold. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Beim zweiten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec Trekkingrad der Marke KTM, Farbe Braun. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf etwa 4.800 Euro. Die Polizei Augsburg Oberhausen sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Fahrraddiebstähle geben können und im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, unter der Tel. 0821/323-2510. Möglicherweise wurde die beiden Fahrräder mit einem Transporter weggebracht.

