Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer nach Verkehrsunfall fest

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (08.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Linke Brandstraße. Der betrunkene Unfallverursacher wurde durch die Polizei festgenommen. Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Linke Brandstraße. Aufgrund Gegenverkehrs wich der 53-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei einen ordnungsgemäß geparkten Lkw. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung Neuburger Straße weg. Hier konnte das Fahrzeug wenig später durch eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes festgestellt werden. Ein bei dem 53-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 53-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

